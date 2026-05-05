Швыдкой назвал причину отставки жюри Венецианской биеннале

Международное жюри Венецианской биеннале подало в отставку из-за участия в выставке Израиля. Об этом в интервью ИС «Вести» сообщил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

«Его уход в отставку связан не только с нами, хотя я мог бы так сказать. Но я думаю, что прежде всего он связан с участием Израиля, потому что в жюри преобладали люди таких взглядов, которые осуждали конфликт на Ближнем Востоке»,— сказал господин Швыдкой.

Михаил Швыдкой отметил, что в «политических и художественных кругах», близких к биеннале, не приняли то, что в выставке будут участвовать также представители США. Это связано с операцией Израиля и США против Ирана и «со всеми последующими обстоятельствами», сообщил спецпредставитель президента.

Венецианская биеннале — форум мирового искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри с 1895 года. Общее название выставки в этом году — In Minor Keys («В минорных тонах»). Она пройдет с 9 мая по 22 ноября.

В этом году Россия впервые поучаствует в выставке после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Против этого выступила Еврокомиссия — она лишила Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение россиян. Reuters со ссылкой на источники писал, что жюри мероприятия исключило Россию и Израиль из претендентов на награды. В конце апреля стало известно о решении жюри уйти в отставку в полном составе.

