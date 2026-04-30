Жюри Венецианской биеннале ушло в отставку в полном составе

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусства ушло в отставку в полном составе. Об этом сообщила пресс-служба биеннале на официальном сайте. В этом году жюри возглавлял бразильский куратор Соланж Оливейр Фаркас.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ilya Naymushin / Reuters Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Мероприятие в этом году пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия должна поучаствовать в Венецианской биеннале впервые с начала военной операции на Украине в 2022 году. Еврокомиссия выступила против этого еще в марте. Через месяц ЕК лишила Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение россиян поучаствовать в выставке. На следующий день Reuters писал, что жюри Венецианской биеннале исключило Россию и Израиль из претендентов на награды.

Венецианская биеннале — форум мирового искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри с 1895 года. Общее название выставки в этом году — In Minor Keys («В минорных тонах»).

Россия представит на биеннале проект «Дерево укоренено в небе». Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал «Ъ», что участники проекта — музыканты из России и стран Южной Америки и Африки — будут находиться в Венеции с 4 по 8 мая. В эти даты выставка открыта только для экспертов и журналистов.

