Еврокомиссия лишила Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение России

Еврокомиссия (ЕК) лишила Венецианскую биеннале гранта в €2 млн за приглашение россиян поучаствовать в выставке. Об этом сообщил представитель ЕК Тома Ренье.

«Мы решительно осуждаем тот факт, что фонд "Биеннале" позволил вновь открыть российский павильон на художественной выставке. Эта позиция однозначна. В данном контексте существует только один действующий грант — в размере 2 миллионов на ближайшие три года,— и именно его мы намерены прекратить или приостановить»,— сказал Тома Ренье на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Россия должна поучаствовать в Венецианской биеннале впервые с начала военной операции на Украине в 2022 году. Еврокомиссия выступила против этого еще в марте. В ЕК призвали страны Европы, институты и организации действовать в соответствии с европейскими санкциями и не предоставлять площадку лицам, которые «активно поддерживали или оправдывали» военные действия против Украины.

Венецианская биеннале пройдет с 9 мая по 22 ноября. В Минкультуры Италии сообщали, что решение о возобновлении участия России руководство биеннале приняло самостоятельно. Президент биеннале Пьетранджело Буттафуоко попросил своих сотрудников пригласить людей из разных зон конфликтов, чтобы вместо политических деклараций услышать «другую точку зрения».

Россия представит на выставке проект «Дерево укоренено в небе». Как рассказал «Ъ» спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, участники проекта — музыканты из России и стран Южной Америки и Африки — будут находиться в Венеции с 4 по 8 мая, когда биеннале открыта только для экспертов и журналистов. Действо с участием разных исполнителей будет продолжаться в павильоне все пять дней. Происходящее снимут на видео, которое затем покажут в павильоне России как видеоинсталляцию. При этом сам павильон на время биеннале (с 9 мая по 22 ноября) будет закрыт — инсталляцию покажут при открытых окнах и дверях.

