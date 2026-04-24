Reuters: Россия и Израиль не смогут претендовать на награды Венецианской биеннале

Жюри Венецианской биеннале исключило из претендентов на награды представителей стран, руководителей которых обвиняют в Международном уголовном суде (МУС). Ограничения, по-видимому, касаются России и Израиля, пишет Reuters со ссылкой на представителей выставки.

Как уточняет агентство, пять членов жюри, которым из 110 участников предстоит определить лауреатов наград «Золотой лев» и «Серебряный лев», отметили необходимость «защитить права человека». Они пояснили, что президенты стран, которых обвиняет МУС в Гааге, совершили преступления против человечности. Однако не уточняется, какие именно страны попадают под ограничения.

МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте по правам детей Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года. В суде утверждают, что они ответственны «за военное преступление, которое заключается в незаконной депортации населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию». В 2024 году МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта. Их обвинили в «военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа».

Венецианская биеннале — форум мирового искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри с 1895 года. В этом году мероприятие пройдет с 9 мая по 22 ноября. Россия будет участвовать в форуме впервые с начала военной операции на Украине в 2022 году. Еврокомиссия (ЕК) выступила против этого еще в марте. 23 апреля ЕК лишила форум гранта в €2 млн за приглашение россиян для участия в выставке и открытие павильона.

