Госдума приоритетно рассмотрит законопроект о повышении пошлин для мигрантов

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о кратном повышении пошлин для мигрантов, в том числе за прием в российское гражданство, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, эти меры будут «способствовать дальнейшему наведению порядка в миграционной сфере».

С 2024 года Госдума приняла 22 закона, направленных на совершенствование миграционной политики. По данным МВД, в России на 38,9% снизилось число преступлений, совершенных мигрантами. В частности, число тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 44,2%, наркопреступлений — на 64,1%, грабежей и преступлений против безопасности — на 30%, убийств и покушений на убийство — на 27,8%.

Снижение показателей связано в том числе с усилением контроля за миграционными процессами и повышением ответственности за нарушение законодательства, утверждает господин Володин. «Анализ данных МВД подтверждает эффективность и востребованность законодательных решений в этой сфере»,— считает парламентарий.

Подготовленный правительством законопроект предполагает, что пошлина за выдачу многократной визы в РФ вырастет с 1,92 тыс. до 6 тыс. руб., сбор за выдачу вида на жительство — с 6 тыс. до 30 тыс. руб. За разрешение на временное проживание (РВП) иностранца будут взимать 15 тыс. руб. вместо 1,92 тыс. руб. Пошлину за выдачу разрешения на работу в правительстве повысят с 4,2 тыс. до 5 тыс. руб.

