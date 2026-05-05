Совбез заявил о сокращении числа иностранцев в России на 700 тыс. человек

По состоянию на 1 апреля в России находится 6,1 млн иностранных граждан. Год назад их было 6,8 млн, сообщили в пресс-службе аппарата Совета безопасности России.

В первом квартале в Россию въехало 2,5 млн иностранцев и лиц без гражданства, что на 15% меньше, чем год назад. В миграционном потоке почти 1,8 млн (72,4%) — граждане стран СНГ. За указанный период было принято около 8,3 тыс. решений об аннулировании иностранцам видов на жительство. Это на 90% больше, чем год назад, уточнили в Совбезе. В итоге число иностранцев, имеющих вид на жительство, сейчас составляет 581 тыс. человек.

С 1 декабря 2024 года более 56 тыс. иностранцев пытались попасть в Россию по поддельным документам. За этот же период 10,5 млн иностранцев сдали биометрию, приводит «РИА Новости» данные Совбеза.

Накануне правительство внесло в Госдуму законопроект, повышающий госпошлины для мигрантов. Поправки предусматривают повышение сбора за прием в российское гражданство с 4,2 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Власти объясняют необходимость поправок в том числе ростом расходов МВД на проверки и ведение баз данных. Госдума намерена рассмотреть инициативу в приоритетном порядке.