В Госдуму внесли законопроект о росте пошлин за гражданство России в 12 раз

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, повышающий госпошлины для мигрантов. Поправки предусматривают повышение сбора за прием в российское гражданство с 4,2 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Это следует из законодательной базы.

Согласно проекту, выдача вида на жительство для иностранных граждан подорожает с 6 тыс. руб. до 30 тыс. руб., а выдача разрешения на временное проживание — с 1,9 тыс. руб. до 15 тыс. руб. Для иностранцев, приехавших получать образование, такие разрешения будут стоить 8 тыс. руб. вместо 1,9 тыс. руб. ранее Федеральный сбор за приглашение на въезд увеличится с 960 руб. до 8 тыс. руб., а стоимость визы на въезд поднимется до 2 тыс. руб. Для многократного пересечения границы придется заплатить 6 тыс. руб. вместо 1,9 тыс. руб.

Из документа следует, что от уплаты госпошлины освободят без гражданства, которые ранее были гражданами СССР. Также льготу смогут получить участники госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, и члены их семей. Госпошлину за приобретение гражданства и вида на жительство не нужно будет платить тем, кто заключил контракт с Минобороны России о прохождении военной службы на срок от одного года в период проведения специальной военной операции, и членам их семей.

Власти объясняют необходимость поправок ростом расходов МВД на проверки и ведение баз данных, а также стремлением приблизить российские тарифы к уровню сопоставимых зарубежных пошлин.