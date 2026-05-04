Власти намерены освободить иностранцев-участников СВО от пошлины за ВНЖ

Правительство внесло в Госдуму законопроект, освобождающий от уплаты госпошлины за выдачу вида на жительство (ВНЖ) иностранцев-участников СВО и членов их семей. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Изменения предлагаются в закон «О правовом положении иностранных граждан». В документе расширят список случаев, когда иностранцы и лица без гражданства освобождаются от уплаты госпошлины. Предлагается дать такую возможность лицам, заключившим в период проведения СВО контракт о прохождении службы в вооруженных силах РФ или в воинских формированиях. От пошлины также освободят членов их семей, в том числе в случае гибели военнослужащего.

При этом иностранцев и лиц без гражданства обяжут оплачивать госпошлину за выдачу дубликата разрешения на временное проживание, в том числе в связи с его утратой, порчей или хищением, а также заменой документа, удостоверяющего личность.

В апреле правительство также представило законопроект о кратном повышении госпошлин. Сбор за выдачу вида на жительство вырастет с 6 тыс. до 30 тыс. руб. За разрешение на временное проживание (РВП) иностранца будут взимать 15 тыс. руб. вместо 1,92 тыс. руб. Госдума намерена рассмотреть инициативу в приоритетном порядке.