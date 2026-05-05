Биатлонист Антон Шипулин намерен сменить Госдуму на свердловское заксобрание

Уральский биатлонист, действующий депутат Госдумы Антон Шипулин («Единая Россия») планирует покинуть нижнюю палату российского парламента и получить место в законодательном собрании Свердловской области по итогам выборов в сентябре 2026 года.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Антон Шипулин

Как следует из данных на сайте предварительного голосования «Единой России», спортсмен намерен избраться в региональный парламент от Орджоникидзевского одномандатного округа действующего депутата Владимира Смирнова («Единая Россия»). На выборах в 2021 году господин Смирнов получил 20,5 тыс. голосов жителей территории, опередив претендентов от КПРФ Андрея Пиняжина (14,8 тыс.) и от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Дмитрия Ворошилова (11,5 тыс.).

Владимир Смирнов ранее заявился на праймериз партии, чтобы стать кандидатом как в свердловское заксобрание от Орджоникидзевского одномандатного округа, так и в Госдуму от Березовского одномандатного округа действующего депутата, биатлониста Сергея Чепикова («Единая Россия»). «Это нормальная практика, когда баллотируешься и в заксобрание, и в Госдуму. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе»,— пояснил «Ъ-Урал» Владимир Смирнов. Он добавил, что желание получить место в нижней палате российского парламента связано с его «амбициями».

По данным «Ъ», Сергей Чепиков ранее непублично обозначил свое решение об отказе от борьбы за место в новом созыве Госдумы. Однако после отставки губернатора Евгения Куйвашева и назначения на пост главы Свердловской области Дениса Паслера весной 2025 года якобы биатлонист поменял планы и начал переговоры, чтобы сохранить за собой Березовский одномандатный округ. Впрочем, на момент публикации господин Чепиков не заявился на праймериз.

Антон Шипулин избирался в Госдуму от Серовского одномандатного округа с 2019 года. Тогда на довыборах он получил 46 тыс. голосов, опередив кандидатов от «Справедливой России» Алексея Коровкина (26,5 тыс.) и от КПРФ Габбаса Даутова (15,2 тыс.). На выборах в 2021 году биатлонист получил поддержку 92 тыс. человек, его оппоненты от КПРФ Габбас Даутов и от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Алексей Коровкин — 45,9 тыс. и 27,7 тыс. свердловчан соответственно. В новом созыве Госдумы по итогам выборов 2026 году Серовский одномандатный округ планирует представлять действующий депутат нижней палаты российского парламента Сергей Бидонько («Единая Россия»), который также заявился на праймериз партии.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Сегодня интересы Свердловской области в нижней палате российского парламента представляют 10 депутатов от «Единой России» и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России».

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики могли выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля, однако позже руководство партии продлило этот срок до 14 мая. Регистрация избирателей на праймериз началась 20 апреля, прием заявок завершится 29 мая. Само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев