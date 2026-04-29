Свердловский депутат Владимир Смирнов вновь заявил о планах попасть в Госдуму

Депутат законодательного собрания Свердловской области Владимир Смирнов подал документы на участие в предварительном голосовании (праймериз) «Единой России» по отбору кандидата на выборы в Госдуму от Березовского одномандатного округа, следует из данных на сайте объединения. В разговоре с «Ъ-Урал» политик отметил, что также намерен побороться за право выдвинуться от партии по Орджоникидзевскому одномандатному округу, который он представляет в региональном парламенте с 2019 года. «Это нормальная практика, когда баллотируешься и в заксобрание, и в Госдуму. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе»,— пояснил господин Смирнов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Смирнов

Фото: Пресс-служба законодательного собрания Свердловской области

О планах Владимира Смирнова выдвинуться в Госдуму от Березовского одномандатного округа действующего депутата нижней платы российского парламента Сергея Чепикова («Единая Россия») «Ъ» писал в феврале. Впрочем, в середине апреля господин Смирнов сообщил о намерении участвовать только в выборах депутатов свердловского заксобрания. В разговоре с «Ъ-Урал» он пояснил, что поменял решение и заявил о планах также побороться за место в Госдуме в связи с «амбициями».

По данным «Ъ», Сергей Чепиков отказался от борьбы за место в новом созыве нижней палаты российского парламента. Впрочем, один из собеседников добавил, что после отставки губернатора Евгения Куйвашева и назначения на пост главы региона Дениса Паслера весной 2025 года депутат поменял планы и начал переговоры о том, чтобы сохранить округ за собой. Документы для участия в праймериз Сергей Чепиков на момент публикации не направил.

Владимир Смирнов избирался в гордуму Екатеринбурга VI и VII созывов, в 2019 году получил мандат депутата заксобрания Свердловской области, в 2021-м вновь переизбрался в региональный парламент от Орджоникидзевского одномандатного округа. Тогда кандидат от «Единой России» получил 20,5 тыс. голосов избирателей, опередив претендентов от КПРФ Андрея Пиняжина (14,8 тыс.) и от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Дмитрия Ворошилова (11,5 тыс.).

Владимир Смирнов с 2003 года служил в управлении ФСБ по Свердловской области, в 2008 году был уволен в запас капитаном, позже получил звание подполковника ФСБ. С 2008-го господин Смирнов является учредителем торгового комплекса «Омега», торгово-развлекательного центра «ЭкоМолл Гранат» и торгового центра «ЭкоМолл Апельсин», с 2019-го — президент Федерации кикбоксинга Свердловской области.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Общее количество мест в нижней палате российского парламента не поменяется — 450 депутатов. Из них 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в Госдуму, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. Сегодня интересы Свердловской области в нижней палате российского парламента представляют 10 депутатов от «Единой России» и по одному от КПРФ, «Новых людей» и «Справедливой России».

«Единая Россия» начала регистрацию претендентов на праймериз 11 марта. Политики могли выдвинуть свою кандидатуру до 30 апреля, однако позже руководство партии продлило этот срок до 14 мая. Регистрация избирателей на праймериз началась 20 апреля, прием заявок завершится 29 мая. Само голосование пройдет с 25 по 31 мая. Окончательный список кандидатов, отобранных по итогам праймериз, единороссы планируют утвердить в июне.

Василий Алексеев