В онлайн-очередь за билетами на полуфинал Кубка Гагарина встали 15 тыс. человек

В онлайн-очереди для покупки билетов на седьмой матч полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард» по состоянию на 11:30 стояли 14 803 человека. Билеты продают на сайте ХК «Локомотив».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Продажи стартовали в 11:00 5 мая. В соцсетях болельщики сообщили, что билеты на «Арену-2000» раскупили за 30-40 минут. Вместимость трибун — порядка 8 тыс. человек.

Седьмой матч пройдет в Ярославле и станет решающим в серии. Победитель встречи продолжит борьбу за Кубок Гагарина в финале, а проигравший завершит сезон.

Алла Чижова