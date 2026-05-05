Птицефабрика «Волжанин» втрое снизила прибыль в 2025 году

ОАО «Волжанин» в 2025 году получило чистую прибыль в размере 1,6 млрд руб. после 4,5 млрд годом ранее. Данные о финансовых результатах размещены в системе «СПАРК-Интерфакс».

Выручка предприятия в 2025 году также сократилась и составила 8,2 млрд руб., в 2024 году она была 10,9 млрд руб. В декабре прошлого года предприятие приостанавливало отгрузку продукции. В марте 2026 года губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил, что птицефабрика возобновляет работу.

ОАО «Волжанин» существует с 1993 года. Предприятие специализируется на производстве куриного яйца, мяса и сопутствующих продуктов. Площадка располагается в поселке Ермаково Рыбинского района Ярославской области. По итогам 2025 года Ярославская область занимала второе место в России по производству яиц и первое — в ЦФО.

