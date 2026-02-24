Чехарда на постном месте

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о целом ряде кадровых перестановок в руководстве региона. Так, Михаил Исаев — уже второй раз за карьеру — покидает пост главы Саратова. Его место, пока что с приставкой «исполняющий полномочия», займет Игорь Молчанов, ранее возглавлявший Ленинский район. В свою очередь глава Базарно-Карабулакского района Саратовской области Артем Курочкин переходит на работу в мэрию областного центра. Его место займет руководитель Алексеевского муниципального образования Андрей Кушнарев. Сам Михаил Исаев станет вице-губернатором Саратовской области. Политологи называют это решение укреплением команды главы региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Бусаргин предложил Михаилу Исаеву стать своим заместителем

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области Роман Бусаргин предложил Михаилу Исаеву стать своим заместителем

Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Михаил Исаев покидает пост мэра Саратова во второй раз. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале. Глава региона предложил господину Исаеву должность вице-губернатора. Занимавший этот пост экс-министр образования региона Михаил Орлов станет советником губернатора.

Михаил Исаев начал карьеру в 1993 году, работая сторожем в ТОО «Нельсон», и с 1994 по 2007 год трудился на Саратовском подшипниковом заводе, где прошел путь от охранника до заместителя генерального директора. В 1999 году он стал помощником депутата облдумы, а с 2006 по 2007 год — депутатом городской думы. С 2007 по 2011 год он избирался в региональный парламент. С декабря 2011 по октябрь 2012 года занимал пост депутата Государственной Думы, затем перешел в Совет Федерации, а с сентября 2016 по октябрь 2017 года вновь стал депутатом Госдумы. В октябре 2017 года он был назначен исполняющим обязанности главы Саратова, а в ноябре официально занял пост, покинув его в августе 2022 года из-за участия в выборах в облдуму. Тогда Саратов возглавила экс-руководитель администрации Ленинского района Лада Мокроусова. Она покинула должность осенью 2024 года.

После очередного избрания в областную думу в сентябре 2022 года господин Исаев стал спикером парламента, а в апреле 2024 года вошел в политсовет регионального отделения «Единой России». В августе 2024 года он по просьбе губернатора сложил мандат и возглавил Энгельсский район. В феврале 2025 года Роман Бусаргин попросил Михаила Исаева снова возглавить Саратов, которым тогда около полугода руководил Павел Сурков из Татищева. Последний ушел с поста, так и не лишившись приставки «исполняющий полномочия».

Сообщая о кадровых ротациях, Роман Бусаргин уточнил, что пост главы областного центра займет глава Ленинского района Игорь Молчанов. «Исполнять полномочия главы Саратова предложил Игорю Александровичу Молчанову. Обсудили его кандидатуру с депутатами городской думы Владимиром Островским и Еленой Злобновой, они полностью поддерживают его. Сам Игорь Александрович дал свое согласие»,— рассказал губернатор.

Игорь Молчанов до апреля 2025 года почти восемь лет руководил администрацией Октябрьского района, а затем перешел в Ленинский район на смену Дмитрию Чубакову, который в тот же день занял прежнее кресло нового градоначальника. Ранее господин Молчанов полтора года возглавлял администрацию Фрунзенского района и был заместителем главы мэрии по соцсфере. До муниципальной карьеры работал директором строительной компании. Согласно декларации за 2022 год, его доход составил 3,2 млн руб. В собственности у него находились три земельных участка, два жилых дома, квартира и гараж, а также две иномарки — Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5.

«Не сомневаюсь, что Игорь Александрович, который возглавлял крупнейший Ленинский район, продолжит эффективную работу на благо нашего города. Его опыт, профессионализм и ответственность, которые доказаны на деле, станут для этого самой надежной основой»,— охарактеризовал преемника Михаил Исаев.

Губернатор также пригласил на работу в мэрию главу Базарно-Карабулакского района Артема Курочкина. «Он трудился в администрациях Заводского и Октябрьского районов. Прошел путь до заместителя главы, а затем руководил Базарно-Карабулакским районом. Проявил себя как грамотный и ответственный человек», — подчеркнул Роман Бусаргин. О том, какую должность займет господин Курочкин, губернатор не уточнил.

В свою очередь, исполнять обязанности главы Базарно-Карабулакского района будет Андрей Кушнарев, который руководил Алексеевским МО. Кто возглавит муниципальное образование, глава региона не сообщил.

«Решение губернатора Романа Бусаргина оценивается как усиление исполнительной вертикали опытным хозяйственником и публичным политиком»,— объяснил «Ъ» политолог Александр Казаков решение перевести Михаила Исаева в правительство. «Мы видим человека, который прошел все возможные „этажи“ в структурах исполнительной и законодательной власти. Синтез работы в муниципалитетах, областной думе дает ему комплексное видение ситуации»,— отметил собеседник. Такое решение «усилит команду губернатора»,— подчеркнул он.