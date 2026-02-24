Вице-губернатор Саратовской области Михаил Орлов ушел в отставку

Михаил Орлов покинул пост вице-губернатора Саратовской области. О его увольнении по собственному желанию сообщил у себя в Telegram-канале глава региона Роман Бусаргин.

Известно, что господин Орлов останется в правительстве региона в качестве советника губернатора. «Михаил Игоревич займется реализацией глобальных задач с учетом происходящего в регионе реформирования системы образования», — заявил Роман Бусаргин.

Михаил Орлов окончил в 1993 году СГУ им. Чернышевского и получил специальность преподавателя истории. Педагогический стаж — 11 лет. Является почетным работником общего образования Российской Федерации и кандидатом философских наук. С 2010 по 2012 год работал замминистра образования Саратовской области, с ноября 2021 года возглавил министерство образования региона. С 2022 года назначен зампредом правительства Саратовской области, с февраля 2025 года был вице-губернатором — руководителем аппарата губернатора.

Марина Окорокова