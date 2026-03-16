Wildberries потянуло в полет

В RWB (Wildberries & Russ) рассматривают возможность покупки авиакомпании. По данным “Ъ”, предложения были направлены ряду перевозчиков, в том числе Nordwind и Azur Air. Интерес RWB на рынке объясняют ее партнерством с туроператором Fun & Sun, которому нужны дешевые блоки мест. В перспективах сделки с Azur Air источники “Ъ” сомневаются, указывая, что большая часть самолетов принадлежит иностранным лессорам и половина парка уже простаивает.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

RWB направила предложение о покупке нескольким российским авиакомпаниям, рассказали источники “Ъ”. В их числе бывшая чартерная Nordwind («Северный ветер») и Azur Air. О том, что RWB планирует покупку Azur Air, 16 марта сообщил Telegram-канал «Авиаторщина». В Azur Air позже заявили, что такие переговоры не ведутся. В Nordwind, по данным “Ъ”, предложение рассматривать не стали. В RWB и Nordwind от комментариев отказались.

Собеседники “Ъ” объясняют интерес RWB к покупке авиакомпании Azur Air ее партнерством с туроператором Fun & Sun.

По их словам, собственный перевозчик позволит туроператору покупать блоки мест с минимальной наценкой или даже по себестоимости в зависимости от договоренности. С учетом планов партнеров по строительству отелей в Египте и Турции этот фактор может быть главным стимулом к покупке авиакомпании. Источник “Ъ” обращает внимание, что RWB сделала предложения авиакомпаниям именно с опытом чартерных перевозок.

Близкий к Azur Air источник “Ъ” отметил, что в летней программе перевозчика места продает только туроператор Fun & Sun. Ранее авиакомпания сотрудничала с аффилированной с ней Аnex Tour турецкого предпринимателя Нешета Кочкара. Azur Air принадлежит компании «Ван2флай», которая находится в собственности Анны (55%) и Людмилы (45%) Фукаловых.

Как уточнил собеседник “Ъ” на туристическом рынке, это родственницы бывшего совладельца «Ван2флай» Натальи Кочкар, супруги Серхата Кочкара — бенефициара авиакомпании и брата владельца Аnex Tour, по данным «Турдома». Как следует из заявки, поданной Azur Air авиационным властям США в 2020 году для полетов в Майами, Серхат Кочкар на тот момент был членом наблюдательного совета авиакомпании. Azur Air и Anex Tour, по данным “Ъ”, также аффилированы с лизингодателем Azex Leasing Limited Ireland.

По данным “Ъ”, интерес к Azur Air у RWB остается, но стороны пока не достигли консенсуса по цене.

Владельцы Azur Air при этом, говорят собеседники “Ъ”, также могут быть заинтересованы в выходе из проблемного актива, так как поддержание самолетов в летной годности становится все дороже и сложнее.

С начала 2026 года у Azur Air произошла серия незапланированных посадок по техническим причинам. Источники “Ъ” на рынке объясняли это стечением обстоятельств и слишком плотным расписанием авиакомпании, которая активными полетами исчерпывает ресурсы двигателей. 12 марта Росавиация объявила об ограничении срока действия сертификата эксплуатанта Azur Air. Если до 8 июня перевозчик не устранит выявленные нарушения, Росавиация аннулирует сертификат.

Впрочем, большинство собеседников “Ъ” уверены, что этого не произойдет: они предполагают, что компания предоставит регулятору финансовый и технический планы, а также проредит расписание полетов. В Azur Air уточняли, что уже во время проверки устранили 75% выявленных недочетов, а остальную четверть замечаний закрыли через два дня после завершения проверки, о чем готовят отчет регулятору.

Татьяна Ким, глава RWB, в интервью ТАСС в июне 2025 года: «Компания — это живой организм. Он постоянно меняется, и нет такого понятия, что это финальная история».

После 2022 года у Azur Air в парке осталось 23 самолета. Один из них — Boeing 757–200 — авиакомпания забрала у прекратившей существование Royalt Flight (см. “Ъ” от 9 января 2025 года). 12 из них остаются на крыле. 6 дальнемагистральных Boeing 767 и 6 среднемагистральных Boeing 757, включая 1 бизнес-джет, очищены от двойной регистрации и летают за рубеж. По данным “Ъ”, 4 борта принадлежат самой Azur Air, еще 8 — Air Azex Leasing Limited Ireland, остальными нелетающими самолетами владеют другие иностранные лессоры. Простой связан со сложностями в техобслуживании, особенно для дальнемагистральных самолетов (см. “Ъ” от 24 февраля).

Серьезным препятствием для потенциальной сделки ограничение сертификата стать не может, полагает источник “Ъ” в экспертном сообществе.

Однако источник “Ъ” и другие эксперты считают, что смена владельца едва ли возможна из-за неурегулированных прав собственности на 11 самолетов и неясности в отношении 8 бортов Azex Leasing.

В теории авиакомпания может переуступить права пользования вместе с долгом по лизинговым платежам за «чужие» самолеты, но на это вряд ли пойдет покупатель, говорят собеседники “Ъ”. А если «чужие» самолеты не войдут в периметр сделки, это не устроит продавца, полагают они. Сорвать сделку, по мнению источников “Ъ”, также могут растущие издержки на поддержание летной годности самолетов в РФ при ожидаемом сокращении спроса на перевозки.

По итогам 2025 года Azur Air снизила пассажиропоток на 4%, до 2,2 млн человек, оставшись в топ-3 авиакомпаний по объему перевезенных за рубеж пассажиров. Согласно РСБУ, чистый убыток в 2024 году составил 3,9 млрд руб. при выручке 24 млрд руб.

Аналитики Freedom Finance Global оценивают стоимость Azur Air в 14–28 млрд руб. исходя из средних мультипликаторов для публичных российских и зарубежных авиакомпаний ближе к нижней границе.

К показателям Azur Air есть немало вопросов, например, относительно изношенности части авиапарка, что может увеличивать в будущем затраты на поддержание самолетов и негативно влиять на финансовый результат, указывают аналитики. Но в составе RWB у Azur Air могут появиться возможности, чтобы привлечь стратегических инвесторов и партнеров в развитие бизнеса, считают они.

Старший аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян считает, что корректнее оценивать актив по флоту. По ее словам, остаточная стоимость четырех собственных Boeing может составлять 7–10 млрд руб. без учета тренажерного комплекса и техцентра. Потенциальным покупателем может быть только компания, готовая инвестировать в восстановление летной годности парка, отмечает госпожа Егазарян.

RWB в последнее время активно расширяет портфель активов. В конце 2025 года группа приобрела сеть «Рив Гош», до того поучаствовала в приватизации UzPost в Узбекистане и выкупила аэропорт вблизи Магаса в Ингушетии. Также RWB интересуется покупкой страховой компании, говорили источники “Ъ” (см. “Ъ” от 31 октября 2025 года).

Айгуль Абдуллина, Александра Мерцалова