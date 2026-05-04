Главные новости за 4 мая. Кавказ

Президент России назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана и отправил в отставку Сергея Меликова. Кадровое решение приняли в рамках обновления региональной власти, при этом новый руководитель будет занимать пост до выборов, запланированных на осень 2026 года. Эксперты связывают изменения с необходимостью усиления управленческой вертикали и реализации крупных федеральных проектов в республике.

Выборы главы Дагестана назначили на сентябрь 2026 года и синхронизируют с масштабной избирательной кампанией. В этот же день в регионе изберут новый состав Народного собрания и органы местного самоуправления, где распределят десятки мандатов. Ожидается, что кампания станет одной из крупнейших на Северном Кавказе и будет сопровождаться повышенным вниманием федерального центра.

Акция «Бессмертный полк» в Ставропольском крае пройдет в двух форматах — традиционном и цифровом. Жители смогут принять участие как в очном шествии, так и в онлайн-акции, разместив фотографии ветеранов на специальных платформах. Трансляция цифровой версии начнется 9 мая и будет показана на городских экранах и региональных телеканалах. Такой формат расширяет охват участников.

В Ставропольском крае жителей предупредили о возможных перебоях мобильной связи и СМС в период подготовки к празднованию Дня Победы. Уведомления пользователи получили через приложение «Сбербанк Онлайн», тогда как официальных сообщений от операторов связи пока не поступало. Ограничения могут ввести с 5 по 9 мая в рамках усиления мер безопасности. В эти дни в регионе запланированы массовые мероприятия, включая парад, концерты и акцию «Бессмертный полк», которая пройдет в очном и онлайн-форматах.

