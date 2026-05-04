Акция «Бессмертный полк» на Ставрополье пройдет в двух форматах

В 2026 году акция «Бессмертный полк» на Ставрополье состоится в двух форматах. Об этом сообщил Владимир Владимиров. Как уточняется, в День Победы в городах и селах края запланировано традиционное шествие, где можно пройти с портретами родственников-ветеранов.

Кроме того, для жителей доступен цифровой формат — онлайн-шествие. Чтобы принять в нем участие, необходимо до 6 мая подать заявку. Сделать это можно на сайте, а также через мини-приложения в социальных сетях и сервисах: «ВКонтакте», «Одноклассники» и МАКС. Организаторы отмечают: участникам требуется загрузить фотографию и написать несколько строк о своем близком человеке — фронтовике или труженике тыла. Каждая анкета проходит проверку, после чего заявка добавляется для участия в акции.

Само онлайн-шествие начнется 9 мая в 12:00. Трансляцию покажут на сайте проекта, а также на экранах по всей стране.

