Путин назначил Щукина врио главы Дагестана и отправил Меликова в отставку

Президент России Владимир Путин назначил председателя Верховного суда Республики Дагестан Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы региона. Тем же указом глава государства отправил в отставку Сергея Меликова.

Накануне, председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин официально покинул свой пост, уйдя в почетную отставку. Соответствующее решение утвердила Высшая квалификационная коллегия судей.

Федор Щукин родился в 1976 году в Горьковской области. Окончил юридический факультет Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского и Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева по специальности государственное и муниципальное управление. В 1990-х и начале 2000-х годов работал в юридической сфере и газотранспортной отрасли, затем избирался депутатом земского собрания Починковского района Нижегородской области.

С 2005 года занимал должности в судебной системе, включая пост судьи районного суда и председателя Семеновского районного суда Нижегородской области. В 2020 году был назначен заместителем председателя Нижегородского областного суда, где также возглавлял региональное отделение организации Российское объединение судей.

15 февраля 2024 года указом президента был назначен председателем Верховного суда Республики Дагестан. В этой должности заявлял о намерении обеспечить оперативность и равенство судебной практики.

Напомним, Сергей Меликов возглавлял Дагестан с октября 2020 года, сменив Владимира Васильева. Решение о назначении временно исполняющего обязанности главы региона принято в рамках кадровых изменений на уровне субъектов РФ.

