Ставропольцев предупредили о возможных сбоях связи перед 9 Мая
В Ставропольском крае пользователей предупредили о возможных ограничениях связи и СМС. Об этом сообщили сами жители, получившие уведомления в приложении «Сбербанк Онлайн».
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам пользователей, предупреждение появилось на главной странице приложения: речь идет о возможных перебоях с мобильным интернетом и доставкой СМС в период с 5 по 9 мая.
Аналогичные меры, по данным федеральных СМИ, планируют в Москве, где операторы уже начали уведомлять абонентов о возможных ограничениях доступа к мобильному интернету в целях безопасности. Пользователям рекомендуют переходить на Wi-Fi и использовать VoLTE для звонков.
Официальных массовых рассылок от операторов связи в Ставропольском крае пока не поступало. Ограничения, как правило, вводят в период проведения массовых мероприятий и при усилении мер безопасности.
Празднование Дня Победы в Ставрополе пройдет в расширенном формате: запланированы военный парад, концерты, работа полевых кухонь, светомузыкальное шоу и салют.
Губернатор края Владимир Владимиров сообщил, что акция «Бессмертный полк» пройдет как в очном, так и в онлайн-формате: трансляцию с портретами ветеранов организуют на городских экранах и телеканалах 9 мая с 12:00.