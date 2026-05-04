Главные новости за 4 мая: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

В Воронеже отменили парад на День Победы из-за усиления мер безопасности. Как сообщил губернатор Александр Гусев, такое решение обосновано повышением «террористической активности киевского режима в российском тылу».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Отопление в Воронеже отключат 5 мая. По словам главы городской администрации, управление ЖКХ сейчас готовит «все необходимые для этого документы». Специалисты ресурсоснабжающих организаций продолжат обследование сетей тепло- и водоснабжения для подготовки к зиме.

При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, семеро ранены, включая десятилетнего ребенка и бойца подразделения «Орлан». Житель поселка Батрацкая Дача Шебекинского округа получил несовместимые с жизнью травмы из-за атаки БПЛА.

Липецк опередил Воронеж и Белгород по скорости роста зарплат. Половина населения Липецкой области будет получать зарплату 200 тыс. руб. и более через 7,8 года. По этому показателю регион занял 16-е место в общероссийском рейтинге.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал тему отказа частных клиник региона от лицензий на проведение абортов. По словам господина Хинштейна, речь не идет о запрете на искусственное прерывание беременности в области.

Строитель орловского «Титаника» получил иск на 262 млн руб. Речь идет о претензиях московской организации «Развитие социальной инфраструктуры» к подрядчику медцентра Орловской областной больницы — столичному же ООО «Стрела» Геннадия Федорова. Суть требований не раскрывается.

Прокуратура требует вернуть Тамбовскому пороховому заводу 6,4 млрд руб. от столичного ООО «Строительные технологии». Одновременно с иском региональной прокуратурой подано ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста денег на счетах ООО «Строительные технологии», в том числе поступающих на них средств.

