Липецк опередил Воронеж и Белгород по скорости роста зарплат

Половина населения Липецкой области будет получать зарплату 200 тыс. руб. и более через 7,8 года. По этому показателю регион занял 16-е место в общероссийском рейтинге, опередив остальные области Черноземья. Для четверти населения период достижения 200-тысячной отметки составляет 5,1 года, а для 75% — 10,3 года. Информацию опубликовало РИА Новости 4 мая.

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» оценивал скорость достижения медианной зарплаты в 200 тыс. руб. в субъектах РФ относительно начала 2026 года. Расчет динамики велся по паритету покупательной способности (с учетом разницы цен в регионах) при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения за последние пять лет. В расчетах учитывались выплаты НДФЛ.

Второй в Черноземье и 29-й по России стала Курская область. Для половины населения срок достижения 200-тысячной зарплаты оценили в 8,3 года. Для 75% показатель составил 10,8 года, а для четверти жителей — 5,5 года.

На 31-м месте по стране оказалась Белгородская область. Для 25%, 50% и 75% населения региона показатель составил 5,8 года, 8,4 года и 10,8 года соответственно.

Половина населения Воронежской области будет получать по 200 тыс. руб. через 8,6 года. Это — 39-й результат в рейтинге. Для четверти населения и 75% временной промежуток оценили в 6,1 года и 10,8 года соответственно.

Тамбовская область заняла 51-е место с основным показателем 9,2 года. Четверть жителей сможет получать указанную зарплату через 6,8 года. И 11,8 года потребуется, чтобы по 200 тыс. руб. платили 75% населения.

Последней в Черноземье и 58-й в России стала Орловская область. Для 25%, 50% и 75% жителей региона показатель составил 6,8 года, 9,4 года и 11,9 года соответственно.

В среднем по стране главный показатель рейтинга (50% населения) составил 8,3 года. По данным аналитиков, первыми регионами России, где зарплата половины работников превысит отметку в 200 тысяч рублей, станут Ямало-Ненецкий (5,7) и Чукотский (5,8) автономные округа, а также Татарстан (6,2). Больше всего времени на достижение указанной отметки потребуется Дагестану (15,6), Чечне (19,1) и Ингушетии (22,1).

«Чаще всего высокими зарплатами характеризуются удаленные северные регионы и крупнейшие федеральные города, где цены намного выше, чем в среднем по стране. Поэтому часть повышенной зарплаты нивелируется высокими ценами в этих регионах»,— отметили авторы исследования.

В апреле «Ъ-Черноземье» писал, что в первом квартале 2026 года медианная предлагаемая зарплата в Воронежской области составила 74,9 тыс. руб. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года она увеличилась на 14% или на 9,3 тыс. руб.

Денис Данилов