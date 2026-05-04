Прокуратура требует вернуть Тамбовскому пороховому заводу 6,4 млрд рублей

В Арбитражном суде города Москвы рассматривается иск прокуратуры Тамбовской области о взыскании 6,37 млрд руб. со столичного ООО «Строительные технологии» в пользу государства в лице федерального казенного предприятия (ФКП) «Тамбовский пороховой завод» (подконтрольно Ростеху). Информация опубликована в картотеке. Суть требований не раскрывается. Заявление принято к производству, заседание назначено на 19 мая.

По данным Rusprofile, ООО «Строительные технологии» зарегистрировали в Москве в марте 2015 года. Основной профиль компании — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 20 тыс. руб. С октября 2022 года пост генерального директора занимает Максим Тихомиров. Он же является единственным учредителем фирмы. Финансовые показатели компании за 2025 год демонстрируют существенный рост выручки — до 3,2 млрд руб., что на 325% больше, чем в 2024-м (751 млн руб.). Однако чистая прибыль при этом снизилась на 58% и составила 11,5 млн руб. против 27,7 млн годом ранее.

Одновременно с иском прокуратурой подано ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде ареста денег на счетах ООО «Строительные технологии», в том числе поступающих на них средств (за исключением трат на хозяйственную деятельность, уплату налогов и зарплату сотрудников). Ведомство также попросило арестовать транспортные средства предприятия и запретить вносить в единый госреестр юридических лиц изменения в отношении компании. Суд ходатайство удовлетворил.

Только за апрель в арбитраж поступило около десятка исков в отношении ООО «Строительные технологии». По информации Rusprofile, на сегодняшний день компания выступает ответчиком в 28 делах на общую сумму порядка 6,7 млрд руб.

В апреле «Ъ-Черноземье» также писал, что Арбитражный суд Тамбовской области назначил на 25 мая судебное разбирательство по иску столичного ООО «Феникс» Грачьи Акопяна и Олега Громакова к «Тамбовскому пороховому заводу». Заседание пройдет в закрытом режиме. Сумма требований компании составляет 36,1 млн руб. Долг, судя по документам, возник по договору, заключенному в декабре 2022 года. Суть спора содержит сведения, составляющие «служебную тайну в области обороны», и потому подробно не раскрывается.

Денис Данилов