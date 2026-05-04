При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, семеро ранены

В результате ударов БПЛА и ракетных обстрелов ВСУ в трех муниципалитетах Белгородской области один мирный житель погиб, еще семь человек, включая десятилетнего ребенка и бойца подразделения «Орлан», получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Батрацкая Дача Шебекинского округа в результате атаки беспилотника мужчина получил тяжелые ранения. Медики городской больницы №2 Белгорода боролись за его жизнь, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. В городе Шебекино FPV-дрон атаковал территорию предприятия. Пострадали двое мужчин: у одного — баротравма и осколочное ранение ноги, у второго — баротравма и осколочное ранение руки. Бойцы самообороны доставили их в Шебекинскую центральную райбольницу (ЦРБ), где им оказывается вся необходимая помощь.

Поселок Красная Яруга подвергся ракетному обстрелу. Пострадали три человека, включая десятилетнего ребенка. В тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди в Краснояружскую ЦРБ доставлена женщина. После оказания помощи ее переведут в областную клиническую больницу. У второй женщины диагностирована баротравма — от госпитализации она отказалась, лечение будет проходить амбулаторно. Ее десятилетний сын также получил баротравму, бригада скорой помощи доставляет его в детскую областную больницу.

В селе Казачья Лисица Грайворонского округа при ракетном обстреле пострадала женщина. В Грайворонской ЦРБ медики диагностировали у нее минно-взрывную травму и осколочные ранения мягких тканей ноги. Для дальнейшего обследования и лечения она будет переведена в горбольницу №2 Белгорода. В городе Грайворон при детонации дрона ранен боец подразделения «Орлан». Пострадавший самостоятельно обратился в местную ЦРБ. У него диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения мягких тканей ног. После оказания помощи продолжит лечение амбулаторно.

За минувшие сутки атакам ВСУ подверглись семь муниципалитетов Белгородской области. В результате два мирных жителя погибли и девять пострадали.

Алина Морозова