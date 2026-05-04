Курский губернатор Хинштейн выступил против доступности абортов

Губернатор Курской области Александр Хинштейн прокомментировал тему отказа частных клиник региона от лицензий на проведение абортов. По словам господина Хинштейна, речь не идет о запрете на искусственное прерывание беременности в области.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

«Выбор в конечном счете остается за женщиной, но я против того, чтобы эта процедура носила такой же общедоступный и легкий характер, как удаление папилломы или, извините, чистка зубов»,— заявил глава региона.

Он объяснил, что в регионе есть жители, которые выступают против действий властей, говоря, что те «покушаются на право женщин самой определять свою судьбу». Однако, как заверил господин Хинштейн, это не так. При этом глава региона подчеркнул, что он «как гражданин, а не как должностное лицо — против абортов».

«Прежде чем выбор будет сделан, нужно попытаться все-таки переубедить. Привести психолога, социолога, юриста. Бывают ситуации, когда девушки просто не понимают, как быть дальше. Им нужно помочь»,— добавил губернатор.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что в 2025 году государственные клиники Курской области убедили не делать аборт 34,9% обратившихся в них женщин. По словам первого замгубернатора Александра Чепика, таким образом курским врачам удалось сохранить 494 жизни.

Также заявлялось, что власти «провели работу» с частными клиниками в регионе, после чего те отказались от лицензий на проведение абортов. Теперь аборт в Курской области можно будет сделать только в шести госклиниках.

Закон о запрете на склонение к абортам действует в регионе с 2023 года. Тогда же большинство частных клиник Курской области отказались от проведения абортов. С инициативой запретить склонение к абортам выступал экс-губернатор Роман Старовойт. Аналогичные законы приняты в Воронежской и Орловской областях. В Липецкой и Тамбовской областях законопроекты, запрещающие склонять к абортам, находятся на стадии рассмотрения.

Егор Якимов