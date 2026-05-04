Отопление в Воронеже отключат 5 мая

С 5 мая в Воронеже отключат отопление, сообщил мэр города Сергей Петрин в своем канале в мессенджере «Макс». По словам главы городской администрации, управление ЖКХ сейчас готовит «все необходимые для этого документы». Специалисты ресурсоснабжающих организаций продолжат обследование сетей тепло- и водоснабжения для подготовки к зиме.

На планерке в мэрии 4 мая вопрос отключения тепла в городе не обсуждался. Однако в областном правительстве на оперативном совещании сегодня анонсировали скорое завершение отопительного сезона по всему региону, но конкретных дат не называли.

По данным министра ЖКХ и энергетики региона Евгения Бажанова, отопительный сезон стартовал 1 октября 2025-го и на сегодняшний день завершился в 24 районах и городских округах Воронежской области. Губернатор Александр Гусев на совещании акцентировал внимание на вопросе оперативного завершения отопительного периода на всей территории региона. Также господин Гусев поручил обеспечить, чтобы расчеты оплаты велись строго в соответствии с фактической подачей тепла.

«Начисление оплаты за теплоснабжение должно осуществляться исходя из фактически оказанной услуги, а не в целом за месяц. Недопустимо, чтобы при подаче тепла в течение нескольких дней гражданам выставлялась оплата за полный период. И это касается и мая, чтобы не получилось так, что три дня подаем, а платим за 30 дней»,— подчеркнул Александр Гусев.

Отопительный сезон в Воронеже завершили 2 апреля — раньше других областных центров Черноземья. После этого в регион пришло затяжное похолодание. К 20 апреля в областном центре пошел снег. В тот же день губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что власти фиксируют рост обращений в сфере ЖКХ в связи с прекращением отопительного сезона, причем часть граждан позитивно воспринимает уменьшение суммы в платежках, но другие просят возобновить подачу тепла. Господин Гусев выразил надежду, что «в городе все под контроль возьмут». На следующий день, 21 апреля, мэр Воронежа Сергей Петрин объявил о повторном пуске тепла. Заявлялось, что технологический процесс восстановления подачи тепла по всем объектам в городе займет не менее недели.

