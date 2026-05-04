Строитель орловского «Титаника» получил иск на 262 млн рублей

Московская автономная некоммерческая организация «Развитие социальной инфраструктуры» подала иск на 261,7 млн руб. к строителю многопрофильного медцентра Орловской областной больницы — столичному же ООО «Стрела» Геннадия Федорова. Заявление пока не принято к производству, суть требований не раскрывается. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Ранее стороны в суде не встречались.

В течение апреля «Стрела» получила еще три гражданских иска — от московского ООО «Строительная фирма "Райс-про"» (принадлежит Дмитрию Гвидонскому и Андрею Борщевскому через тольяттинское ООО ИВЦ «Эдельвейс» и Сергею Красничкову напрямую) на 1,6 млн руб., от АО «Мосводоканал» (52,6 тыс. руб.) и ярославской Межрегиональной инспекции налоговой службы по управлению долгом №1 (сумма требований не указана). Первое и третье заявления приняты к производству, заседания по ним назначены на 9 июля и 2 июня.

В июле 2025 года московское ООО «УПТК-37» Дмитрия Акимова и Веры Прудниковой обратилось в Арбитражный суд Московской области с требованием признать «Стрелу» банкротом. Заявление возвратили, однако в августе арбитраж принял к производству иск столичного ООО «Промасфальт» Василия Кирносова о вступлении в дело. Как сообщал «Ъ-Черноземье», оно будет рассмотрено с участием прокурора. Ближайшее заседание назначено на 3 июня.

Строительство медцентра Орловской облбольницы началось 20 лет назад — в 2006 году. Из-за затянувшихся работ объект прозвали «Титаником». Подмосковная «Искра» выиграла подряд на достройку медцентра в 2022 году. Тогда стоимость работ оценивалась в 2,99 млрд руб. Впоследствии она выросла до 4,02 млрд руб. В середине апреля премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился выделить Орловской области 1,1 млрд руб. на достройку «Титаника».

По данным орловского правительства на конец апреля, в медцентре велась подготовка к монтажу светопрозрачных конструкций на фасаде здания. Параллельно проводились внутренние отделочные работы, подготовка помещения для аппарата МРТ.

