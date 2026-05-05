AI шагает в цех

Российская промышленность все активнее применяет искусственный интеллект для решения производственных задач. IT-компании предлагают готовые решения для оптимизации процессов и развития. Об этом представители бизнеса и промышленности говорили на VII Международном технологическом форуме «Инновации. Технологии. Производство», который прошел в Рыбинске Ярославской области с 23 по 24 апреля. Эксперты отмечают, что трансфер IT-технологий в производство позволит укрепить промышленный суверенитет России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Секция «Искусственный интеллект в решении производственных задач. Практика и перспективы» вызвала наибольший интерес у участников форума «Инновации. Технологии. Производство». Желающих узнать о последних российских разработках в области робототехники и искусственного интеллекта оказалось больше, чем мест в зале. Представители промышлености и IT-компаний сошлись во мнении, что будущее произодства — за технологиями на базе AI (artificial intelligence, искусственный интеллект, ИИ).

«Цифровое управление сейчас становится уже базой современных производств. Генеративный искусственный интеллект способен предоставить отчет подобный целому аналитическому отделу. Программа сама проведет исследовательскую деятельности и предложит релевантные и исключительно персонализированные варианты решения задачи»,— рассказал Review-Ярославль руководитель продукта «Цифровое управление производством» МТС Дмитрий Крикунов, выступивший с докладом на форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Крикунов

Фото: Из личного архива Дмитрия Крикунова Дмитрий Крикунов

Фото: Из личного архива Дмитрия Крикунова

По словам Дмитрия Крикунова, отечественные IT-компании наработали значительный опыт собственных цифровых решений, которым теперь готовы делиться с промышленными предприятими и бизнесом. Например, Цифровое управление производством от МТС включает в себя комплекс технологий: промышленный интернет вещей (IoT), аналитику данных, роботизацию и решения на базе искусственного интеллекта. Такие инструменты позволяют предприятиям контролировать процессы, снижать издержки и повышать эффективность без кардинальной перестройки инфраструктуры, рассказал господин Крикунов. Цифровое управление не просто помогает принимать быстрее решения и оптимизирует процессы, а выводит производство на новый уровень.

«Важное замечание — все данные хранятся в безопасном контуре. А значит, документы, регламенты, номенклатуры — все можно загружать в систему без опасений»,— уточнил представитель МТС.

По словам Дмитрия Крикунова, AI может применяться для обработки идей сотрудников и поиска нестандартных решений в производстве. Технологии выступают в роли помощников инженеров и технологов: анализируют документацию, предлагают решения производственных задач, находят аналоги комплектующих и снижают объем неликвидных запасов.

На форуме были представилены конкретные кейсы применения AI, такие как сервис «Умный цех», предназначенный для мониторинга и анализа производственных процессов. Система объединяет оборудование в единую цифровую среду, отслеживает его состояние, фиксирует отклонения и формирует аналитические отчеты. По данным экспертов, внедрение подобных решений может сократить время наладки оборудования до 37%, снизить стоимость станко-часа на 20%. Такие технологии меняют традиционный подход к управлению производством, полагает директор МТС в Ярославской области Семен Кметь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семен Кметь

Фото: МТС Семен Кметь

Фото: МТС

«Предприятия видят понятную картину того, что происходит на площадке: где возникают простои, как используется оборудование, где можно снизить затраты. При этом важно, что система работает с любым оборудованием — от современных станков до техники прошлых поколений. Это позволяет бизнесу внедрять цифровые инструменты постепенно, без серьезных инвестиций и с реальным эффектом для экономики предприятия»,— пояснил Review-Ярославль Семен Кметь.

Постоянный модератор секции «Искусственный интеллект в решении производственных задач. Практика и перспективы» профессор ЯрГУ Владимир Хрящев говорит, что разработки в области искусственного интеллекта в России движутся в сторону конкретных продуктов для для реального сектора экономики.

«Безусловно важно, что уже есть опыт применения больших языковых моделей, искусственного интеллекта в промышленном секторе. Особенно радует, что существуют российские решения в этой сфере, потому что у большинства стран таких решений на сегодняшний день нет. Их внедрение, безусловно, — это и элемент национальной безопасности, цифрового суверенитета»,— рассказал Review-Ярославль профессор ЯрГУ им. П.Г. Демидова Владимир Хрящев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Хрящев

Фото: ЯрГУ им. П.Г. Демидова Владимир Хрящев

Фото: ЯрГУ им. П.Г. Демидова

На сегодняшний день AI-технологиями активно интересуются не только промышленные гиганты, но и предприятия МСП, где ИИ уже сегодня способен оптимизировать работу бухгалтерии, юристов и специалистов по найму персонала. По мнению эксперта, сегодня большие языковые модели выходят на первое место в развитии сферы искусственного интеллекта, наряду с ними активно развиваются области машинного зрения и робототехники.

Антон Голицын