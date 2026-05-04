Напавшему на сотрудницу ПВЗ ярославцу назначили принудительные работы

В Ярославле Красноперекопский районный суд приговорил местного жителя к 2,5 годам принудительных работ за дебош в пункте выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейса. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот с камер видеонаблюдения

Фото: Прокуратура Ярославской области Скриншот с камер видеонаблюдения

Фото: Прокуратура Ярославской области

Суд установил, что 27 октября 2025 года подсудимый из-за длительного нахождения матери в ПВЗ в присутствии других посетителей начал оскорблять сотрудницу и угрожать ей применением насилия, затем демонстративно ударил стойку выдачи заказов, за которой находилась потерпевшая, после чего схватил ее за волосы и нанес множественные удары руками. Покинув ПВЗ, житель города ударил припаркованный автомобиль, причинив его владельцу ущерб на 110 тыс. руб.

Ярославец признал вину в судебном заседании, извинился перед потерпевшими и добровольно возместил ущерб. Пострадавшие ходатайствовали о прекращении уголовного дела, но суд вынес обвинительный приговор. Мужчину признали виновным в совершении хулиганства с применением насилия и угрозой его применения, а также в умышленном повреждении чужого имущества.

Осужденный с приговором не согласился, просил его отменить и указывал на примирение с потерпевшими. Как указал суд, ранее житель города дважды освобождался от уголовной ответственности в связи с примирением сторон.

«Данные обстоятельства, по мнению судебной коллегии, свидетельствуют об устойчиво сложившемся пренебрежении к закону и высокой степени общественной опасности подсудимого. Освобождение его от уголовной ответственности противоречило бы принципу справедливости»,— сообщили в суде.

В итоге приговор апелляционная инстанция оставила без изменений. Осужденный должен сам проследовать к месту отбывания наказания в исправительный центр.

Алла Чижова