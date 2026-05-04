В Ярославской области выплата детям войны составит 2 тысячи рублей

В Ярославской области детям Великой Отечественной войны выплатят по 2 тыс. руб. ко Дню Победы. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

«Средства будут перечислены через Единый центр социальной поддержки без заявлений и лишних обращений»,— пояснил губернатор.

Инвалиды и участники войны получат единовременную выплату в размере 50 тыс. руб. Обе выплаты — региональные. Михаил Евраев добавил, что ветераны получат также подарочные наборы.

Федеральная денежная выплата в размере 10 тыс. руб. ежегодно выплачивается ветеранам Великой Отечественной в преддверии Дня Победы.

Алла Чижова