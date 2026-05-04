«Коляда-Plays» не смог получить федеральную грантовую поддержку

Международный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays» не смог получить грантовую поддержку от Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ), следует из данных заявки на сайте фонда. АНО «Коляда-театр» запрашивал поддержку на сумму 2,58 млн руб., при этом общая стоимость проведения мероприятия оценивается в 7,578 млн руб.

Драматург, режиссер и основатель Коляда-театра Николай Коляда объявил об открытии приема заявок для возможных участников на фестиваль в феврале — они принимались до 1 марта. Утром 2 марта стало известно о смерти драматурга. Сейчас художественным руководителем театра является актер Олег Ягодин. Директором театра стала Эка Вашакидзе — по ее словам, сейчас Коляда-театр проходит юридическую процедуру на новое учредительство, по этой причине учреждение пока не может претендовать на гранты для проведения фестиваля «Коляда-Plays».

В марте министерство культуры Свердловской области объявило о планах помочь с проведением «Коляда-Plays»: по словам министра Ильи Маркова, грант пока не выделяется, но региональный минкульт готов бесплатно предоставить площадки для фестиваля и оказать другую поддержку.

В прошлом году фестиваль «Коляда-Plays» намеревались отменить из-за отказа правительства в грантовой поддержке. Согласно информации из документа, подписанного тогдашним министром культуры Свердловской области Светланой Учайкиной, Коляда-театр нарушал сроки предоставления отчетных документов о расходах грантов на фестиваль в 2023-2024 годах. После этого господин Коляда записал видеообращение, в котором заявил, что проведет фестиваль, несмотря на отказ в выделении гранта. Позже была запущена краудфандинговая кампания. В итоге свердловский минкульт профинансировал приезд театральной группы из Монголии на фестиваль.

Ирина Пичурина