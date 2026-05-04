В Ярославле при пожаре в частном доме погибла женщина

В Ярославле в результате возгорания частного жилого дома в СНТ «Росинка» погибла 57-летняя женщина, еще два человека — 63-летний мужчина и 22-летняя девушка — пострадали. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Дом загорелся 4 мая примерно в 2 часа. В тушении участвовали 27 человек личного состава и 7 единиц техники. Газодымозащитники нашли в доме тело женщины. Пожар ликвидировали в 6:03.

«Огнем уничтожена внутренняя отделка дома на площади 96 кв. м»,— сообщили в ведомстве.

По версии дознавателей МЧС, к возгоранию привел аварийный режим работы электрощитка на стене веранды дома. По факту произошедшего проводится проверка.

Алла Чижова