В Ярославле участника запрещенного АУЕ приговорили к 2,5 годам колонии

Заволжский районный суд Ярославля признал 40-летнего уроженца Ивановской области виновным в участии в деятельности запрещенной организации (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Незаконную деятельность пресекли сотрудники УФСБ совместно с УФСИН. По данным ведомств, заключенный был активистом движения «АУЕ» (признано экстремистским и запрещено в России).

«Его сторонники преследуют цели по вовлечению граждан в субкультуру преступности, как образа жизни, предпринимают попытки организации массовых беспорядков в исправительных учреждениях»,— прокомментировали в УФСБ.

Подсудимому назначили 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в силу не вступил.

Алла Чижова