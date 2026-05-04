В Ярославле жители подали в суд на мэрию из-за планов застройки Пятерки

Жители улиц Радищева, Чкалова и Карла Либкнехта в Ленинском районе Ярославля подали коллективный иск в Кировский районный суд, оспаривая постановление мэрии, которое допустило строительство 18-этажного жилого дома на участке рядом с легкоатлетическим манежем. Об этом сообщает Yarnews.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Истцы обжалуют постановление мэрии о предоставлении разрешения на вид использования земельного участка «многоэтажная жилая застройка». Иск поддержали 58 человек, первое заседание по делу назначено на 8 мая.

Истцы указывают, что строительство высотки создаст критическую нагрузку на изношенные коммуникации, усугубит дефицит парковочных мест и нарушит инсоляцию существующих малоэтажных домов. В заявлении отмечается, что узкие улицы микрорайона не рассчитаны на увеличение трафика, что приведет к регулярным авариям и затруднит движение транспорта.

Администрация города обосновала свое решение результатами общественных обсуждений, проведенных в мае 2025 года, где, по протоколу, 60 человек проголосовали за застройку. Однако авторы иска полагают, что обсуждения могли пройти с нарушениями.

В ходе процесса жители намерены добиваться признания постановления мэрии незаконным и отмены записи в ЕГРН о земельном участке. Также они просят суд приостановить действие нормативного акта до вынесения окончательного решения, чтобы предотвратить начало строительных работ.

Антон Голицын