Свердловское «Яблоко» провело акцию протеста против дератификации Россией ДВЗЯИ

Свердловское реготделение «Яблока» провело пикет против отзыва ратификации Россией договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), сообщили в группе партии во «ВКонтакте». Акцию протеста в парке им. 50-летия ВЛКСМ в Екатеринбурге посетило около 20 человек, написал в комментариях группы председатель «Молодежного Яблока» Егор Ткаченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа свердловского реготделения партии «Яблока» во «ВКонтакте» Фото: Группа свердловского реготделения партии «Яблока» во «ВКонтакте»

Напомним, в среду, 18 октября, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ. Закон был одобрен единогласно, за него проголосовали 415 депутатов. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что отозвать ратификационную грамоту ДВЗЯИ необходимо, чтобы устранить дисбаланс между Россией и США относительно объема обязательств по этому договору.

ДВЗЯИ, который запрещает все ядерные взрывы в военных или мирных целях, был принят Генеральной ассамблеей ООН 10 сентября 1996 году и открыт для подписания 24 сентября. К 2023 году его подписали 187 государств и ратифицировали 178 стран. Россия подписала документ 24 сентября 1996 года, а ратифицировала его 30 июня 2000 года.

Однако договор между странами с момента его принятия не вступал в силу. Чтобы ДВЗЯИ заработал, нужна ратификация 44 стран, имеющих ядерное оружие или возможности его создания. На начало 2023 года документ ратифицировали 36 таких государств. Из оставшихся восьми стран договор не подписали три: Индия, КНДР и Пакистан. Подписали, но не ратифицировали пять: США, Китай, Египет, Израиль и Иран.

Василий Алексеев

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