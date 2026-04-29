На Среднем Урале ввели режим беспилотной опасности

На территории Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, об этом в своих социальных сетях сообщил глава региона Денис Паслер. «Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры»,— сказал он.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Губернатор попросил сохранять спокойствие и бдительность, а также не подбирать обломки БПЛА, не перемещать их, не снимать работу ПВО или беспилотников. О подозрительных предметах необходимо сообщить на номер 112.

В субботу в Екатеринбурге девять человек обратились за медицинской помощью после того, как дрон повредил жилой дом. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поручил провести анализ работы оперативных служб в регионах после инцидента.

