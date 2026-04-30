В Свердловской области во второй раз за сутки объявлен режим угрозы БПЛА
Второй раз за сутки на территории Свердловской области объявлен режим беспилотной опасности, о чем губернатор Денис Паслер сообщил в свое канале в мессенджере Max.
«Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета»,— сказано в сообщении.
В соседнем Пермском крае сегодня одно из промышленных предприятий подверглось удару беспилотника. Атака на предприятия в регионе также была совершена 29 апреля.
Рано утром соответствующий режим уже объявлялся на Среднем Урале и действовал примерно полчаса. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге закрывался на несколько минут. Днем ранее в области также вводился режим угрозы атаки дронов, который действовал почти четыре часа.