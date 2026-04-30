Главные новости за 30 апреля. Ростов-на-Дону и область

Утром силы ПВО отразили атаку беспилотников Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском и Красносулинском районах. По данным губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

Таганрог получил бюджетный кредит в более чем 1,5 млрд руб. по распоряжению регионального правительства. Полученные средства позволили полностью погасить задолженность перед коммерческими структурами.

В Ростовской области за первый квартал 2026 года депортировали 116 иностранцев, находившихся в регионе нелегально.

По итогам первых трех месяцев 2026 года в Ростовской области запуск проектов элитного жилья увеличился на 269% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Ростове-на-Дону планируется построить развлекательный комплекс на ул. Левобережной. Инвестор планирует вложить в строительство 490 млн руб.

Администрация Ростова-на-Дону направит более 919,4 млн руб. на благоустройство Советского, Железнодорожного и Ленинского районов. Контракты действуют с 1 июня 2026 года до 22 февраля 2027 года.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговорил местным жителям, которые занималось мошенничеством в сфере финансовых услуг. Девяти обвиняемым назначены сроки от 7 лет 6 месяцев до 14 лет 6 месяцев колонии.