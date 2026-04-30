Девятерых ростовчан осудили за кредитное мошенничество с 74 пострадавшими

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону огласил приговорил местным жителям, которые занималось мошенничеством в сфере финансовых услуг. Девяти обвиняемым назначены сроки от 7 лет 6 месяцев до 14 лет 6 месяцев колонии, сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе суда.

По версии следствия, осужденные работали в офисах в Ростове-на-Дону на улицах Максима Горького, Социалистической, Текучева и Красноармейской. Они предлагали клиентам, которым банки по тем или иным причинам отказывали в предоставлении займов, помощь в «решении проблемы». Стоимость услуги составляла от 30 тыс. руб. до 500 тыс. руб. При этом фактически добиться одобрения кредитной заявки удавалось не всем клиентам. Потерпевшими по делу признаны 74 человека, нанесенный им ущерб превышает 6 млн руб.

Обвиняемыми по делу проходили 14 обвиняемых, девять из них признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), а также в организации преступного сообщества, либо в участии в нем (ч.1, ч.2 ст.210 УК РФ). Остальные пять фигурантов скрылись и объявлены в розыск.

Кристина Федичкина