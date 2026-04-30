Запуск элитного жилья на Дону увеличился на 269%

По итогам первых трех месяцев 2026 года в Ростовской области запуск проектов элитного жилья увеличился на 269% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на исследование ГК «Сумма элементов».

В целом по стране запуск элитных жилых проектов вырос на 486%, бизнес-класса — на 364%, комфорт-класса — на 67%, тогда как сегмент типового жилья прибавил всего 6%.

Самый заметный скачок произошел в регионах с невысокой строительной активностью в высоких центовых сегментах. В Пермском крае запуск новых проектов вырос на рекордные 792%, в Удмуртии — на 388%, в Тульской области — на 386%.

Среди крупных регионов с традиционно большими объемами строительства лидером стала Ростовская область с показателем 269%. Также значительный рост зафиксирован в Челябинской области (186%) и Ленинградской области (119%).

Мария Хоперская