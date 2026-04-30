Песков допустил «определенную долю падения» в экономике России

Отмечается «определенная тенденция» падения российского ВВП, признал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заверил, что Владимир Путин вместе с правительством принимают меры для преодоления негативных тенденций в экономике.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Определенная, конечно, скажем так, доля падения может быть, и она есть. Правительство и президент принимают меры и вырабатывают решения, направленные на то, чтобы эту негативную тенденцию изменить на тенденцию роста»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

В середине апреля президент сообщил, что ВВП страны в январе-феврале 2026 года сократился на 1,8%. По данным Минэкономики, за первый квартал в целом падение ВВП составило 0,3% год к году. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина говорила, что замедление темпов роста ВВП в первом квартале года будет компенсировано в последующие периоды. Она уверяет, что рисков финансовой устойчивости для российской экономики нет. Сбербанк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2026 году с 1–1,5% до 0,5–1%.

