В первом квартале экономика России сократилась на 0,3% год к году

В марте 2026 года ВВП России увеличился на 1,8% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, с исключением сезонного фактора — на 1,4%. В феврале экономика сократилась на 1,1%, а в январе — на 1,8%. За первый квартал 2026 года в целом падение ВВП составило 0,3% год к году. Такие сведения содержатся в обзоре Минэкономразвития.

По состоянию на 27 апреля инфляция составила 5,72% год к году, в марте — 5,86% год к году, в феврале — 5,91%. С начала 2026 года по 27 апреля потребительские цены выросли на 3,21%.

Рост реальных денежных доходов по итогам первого квартала 2026 года составил 2,6% год к году. В четвертом квартале 2025-го показатель составлял 6,6%. Реальные располагаемые доходы выросли на 1,5% после 5,8% кварталом ранее. Уровень безработицы в марте составил 2,2% от рабочей силы, в феврале — 2,1%. За первый квартал безработица составила 2,2%.

В сентябре 2025 года Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП в 2026-м на 1,3%, однако в марте сообщило, что понизит его. Банк России прогнозирует рост ВВП на 0,5-1,5%. В 2025 году российский ВВП увеличился на 1%, в 2024-м — на 4,9%.