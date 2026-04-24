Набиуллина спрогнозировала компенсацию роста ВВП после замедления в I квартале

Замедление темпов роста ВВП России в первом квартале года будет компенсировано в последующие периоды. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

«В январе-феврале было на 3 рабочих дня меньше, чем годом ранее, что вычло из годовых темпов роста ВВП в I квартале, по нашим оценкам, до 0,5 п. п. Во втором квартале этот фактор сработает в обратную сторону — в мае-июне этого года будет на 3 рабочих дня больше, чем годом ранее. Это означает, что более аккуратная оценка динамики выпуска может быть сделана лишь на основе статистики за I полугодие»,— пояснила госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

Эльвира Набиуллина добавила, что к «простоям в первом квартале», в частности, привели сильные морозы и снегопады. «Во II квартале строительные компании попытаются наверстать упущенное»,— отметила глава регулятора.

На совещании по экономическим вопросам президент России Владимир Путин указывал, что ВВП страны в январе-феврале 2026 года сократился на 1,8%, а текущие показатели не соответствуют прогнозам ЦБ и правительства. По его словам, «в минусе оказались обрабатывающие отрасли и промышленное производство в целом, а также такое важное, системно значимое направление, как строительство». Глава государства призвал Центробанк и правительство объяснить причины, из-за которых макроэкономические показатели отстают от ожиданий.