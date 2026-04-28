Набиуллина отвергла обвинения в замедлении роста экономики России

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала претензии в адрес регулятора из-за охлаждения российской экономики. По ее словам, ЦБ вынужден идти на жесткие меры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Иногда нас обвиняют в том, что мы специально замедляем экономический рост, — сказала госпожа Набиуллина (цитата по РИА Новости). — Поверьте мне, у нас, по сути дела, нет выбора».

По мнению главы ЦБ, сейчас рисков финансовой устойчивости для российской экономики нет. «Системных рисков мы не видим», — добавила она.

Госпожа Набиуллина напомнила, что год назад ключевая ставка была 21%, и к настоящему моменту ее снизили на 6,5 п.п. Она отметила, что для ЦБ «одним из самых непростых (решений) было выбрать траекторию ключевой ставки», чтобы «остановить маховик инфляции» и одновременно «не навредить возможностям экономики развиваться».