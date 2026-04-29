Сбербанк ухудшил прогноз по росту ВВП России в 2026 году

Сбербанк (MOEX: SBER) снизил прогноз по динамике российского ВВП на 2026 год — с 1-1,5% до 0,5-1%. Об этом сообщил финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов, передает ТАСС.

Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов

Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

Кроме того, аналитики банка ухудшили прогноз по инфляции. По их данным, она составит 6-6,5% вместо 5-6% в прошлом прогнозе. Рост кредитов физических лиц в российских банках составит 5-8% вместо 9-11%.

Аналитики «Сбера» сохранили прогноз по росту корпоративных кредитов на уровне 10-12%. В банке прогнозируют рост депозитов юрлиц на 10-12% в этом году. Прогноз по росту депозитов физических лиц сохранен на уровне 13-15%.

В середине апреля президент России Владимир Путин указывал, что ВВП страны в январе-феврале 2026 года сократился на 1,8%. По его словам, показатели не соответствуют прогнозам ЦБ и правительства. Глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что замедление темпов роста ВВП в первом квартале года будет компенсировано в последующие периоды.

Подробнее — в материале Андрея Колесникова «Не растет колосс».