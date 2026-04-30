В аэропорту Кольцово введены ограничения на прием и выпуск самолетов
В Екатеринбурге ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кольцово из-за опасности атаки дронов, сообщили в Росавиации. Аналогичные меры также действуют в аэропорту Челябинска.
Напомним, свердловские власти накануне выпустили инструкцию, что делать при режиме «Беспилотная опасность».
Режим беспилотной опасности в Свердловской области ввели сегодня во второй раз за сутки. Рано утром аэропорт Кольцово на несколько минут был закрыт. Накануне меры из-за возможной атаки БПЛА вводились на Среднем Урале примерно на четыре часа. Из-за этого несколько авиарейсов были отменены и задержаны. Режим вводился также в соседних регионах.
В соседнем Пермском крае сегодня одно из промышленных предприятий подверглось удару беспилотника. Атака на предприятия в регионе также была совершена 29 апреля.