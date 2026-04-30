Одно из промпредприятий Прикамья атаковано БПЛА

Одно из промышленных предприятий Прикамья подверглось удару беспилотника. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин на своих страницах в соцсетях.

«Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет,— написал глава региона.— Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет. На месте работают оперативные и экстренные службы».

С восьми часов утра в Пермском крае действует режим беспилотной опасности. Работала система оповещения и сирены. Ряд вузов отменили учебные занятия. Аэропорт Перми приостановил полеты воздушных судов.