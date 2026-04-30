Рано утром на Среднем Урале действовал режим беспилотной опасности

В Свердловской области рано утром на короткое время вводился режим угрозы атаки БПЛА, следует из публикаций в соцсетях губернатора Дениса Паслера. Режим действовал чуть больше получаса.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О введении меры было объявлено в 6:26, о снятии — в 7:05. По данным пресс-службы аэропорта Кольцово, в аэропорту Екатеринбурга в этот период также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они действовали с 6:35 до 6:43.

Днем ранее на Среднем Урале также вводился режим угрозы атаки дронов, который действовал почти четыре часа, аэропорт был закрыт. Аналогичные меры применялись и в соседних регионах — в Тюменской, Челябинской и Курганской областях, а также в Пермском крае.

Ирина Пичурина