Белгородский губернатор может перейти на пост посла России в Абхазии

«Ведомости» со ссылкой на собственные источники сообщили, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может стать послом России в Абхазии. 16 апреля глава региона ушел в двухнедельный отпуск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Вячеслав Гладков возглавляет Белгородскую область с ноября 2020 года, если считать период врио

Один из собеседников газеты назвал возможные кадровые изменения «неплохим карьерным треком, если есть желание выдохнуть». Еще один источник отметил, что должность посла в Абхазии не требует большой нагрузки, но позволяет оставаться в госполитике.

С 2022 года должность посла России в частично признанной республике занимает Михаил Шугарлин.

Информация о возможной отставке Вячеслава Гладкова появилась 7 апреля. Источники «Ведомостей» тогда называли в качестве причин состояние здоровья губернатора и «не лучшую» ситуацию с поддержкой власти в Белгородской области из-за ухудшения качества жизни по сравнению с прежними временами. Источник «Ъ-Черноземье» в правительстве Белгородской области в тот же день не подтвердил и не опроверг информацию о возможном увольнении господина Гладкова. По словам собеседника, «...в этом вопросе все эксклюзивы — только от высшего должностного лица государства». В Кремле 9 апреля отказались комментировать возможные кадровые изменения.10 апреля источники «Ъ» в администрации президента назвали основным кандидатом на пост белгородского губернатора замглавы Иркутской области, Героя России, ветерана СВО Александра Шуваева.

