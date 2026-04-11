Замена караула

На следующей неделе в России может начаться традиционный весенний «губернаторопад». По данным “Ъ”, в администрации президента рассматривается замена глав как минимум трех регионов: Белгородской и Брянской областей, а также Дагестана. Ротацию в Самарской области, по сведениям “Ъ”, решено отложить до думских выборов.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: t.me / vvgladkov Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: t.me / vvgladkov

О том, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может досрочно покинуть пост (его полномочия истекают в сентябре), местные Telegram-каналы сообщили в начале уходящей недели. В качестве сменщика они назвали генерал-майора Александра Шуваева, который принимал участие в СВО, был удостоен звания Героя России и награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами. В прошлом году офицер прошел обучение по президентской кадровой программе «Время героев», после чего в январе 2026-го его назначили заместителем губернатора Иркутской области. Позже информацию о вероятных перестановках в руководстве Белгородской области подтвердили «Ведомости» и «РИА Новости», а также собеседники “Ъ” в администрации президента (АП). По их данным, решение может быть принято в начале следующей недели.

Вячеслав Гладков возглавляет Белгородскую область с 18 ноября 2020 года. Карьеру чиновника он сделал в пензенском ЗАТО Заречный, которым руководил с 2009 по 2016 год. После этого перешел в правительство Ставропольского края, где дослужился до вице-премьера. На Белгородчине чиновник сменил «тяжеловеса» Евгения Савченко, который руководил регионом 27 лет. Господин Гладков вошел в число первых губернаторов так называемой новой волны — руководителей, которые делают ставку на максимальную открытость и присутствие в информационном поле. Он начал вести страницу в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), а затем завел и Telegram-канал, на который сейчас подписаны почти 473 тыс. человек. Фирменным стилем Вячеслава Гладкова стали регулярные прямые эфиры в соцсетях. В сентябре 2021 года чиновник победил на выборах, набрав 78,8% голосов.

После начала СВО господин Гладков стал одним из губернаторов, управляющих субъектом в условиях, близких к военным. Он регулярно выезжает на места обстрелов, решает проблемы с поврежденным имуществом и, несмотря на режим ЧС федерального значения и непрекращающиеся атаки, которые этой зимой привели к масштабным перебоям с подачей света и тепла, старается не забывать про «мирную» повестку — ремонт соцобъектов и дорог, развитие здравоохранения и образования.

Причины возможной отставки Вячеслава Гладкова пока неизвестны. По данным «Ведомостей», чиновник может получить пост заместителя министра экономического развития.

Ротация происходит на фоне рассмотрения Верховным судом ходатайства Генпрокуратуры о смене подсудности уголовного дела о масштабной коррупции при строительстве линий обороны под Белгородом. Ключевыми обвиняемыми по нему проходят действующий вице-губернатор Рустэм Зайнуллин и бывший заместитель главы региона Владимир Базаров. Первое заседание по рассмотрению ходатайства должно было пройти 6 апреля. В Верховном суде не ответили на запрос “Ъ”.

По данным источников “Ъ”, в АП также обсуждается замена губернатора еще одного «прифронтового» региона — главы Брянской области Александра Богомаза, который руководит ею с 2014 года. В феврале 2025-го Владимир Путин поддержал выдвижение господина Богомаза на третий срок, отметив, что его работа идет «стабильно, ритмично, многие задачи, которые стоят перед регионом, решаются». Осенью тот одержал победу на выборах, набрав 78,8%.

Причины отставки господина Богомаза не раскрывают ни источники “Ъ”, ни источники «Ведомостей», также сообщивших о возможной смене руководства региона. Публичных претензий к нему, как и к Вячеславу Гладкову, со стороны федерального центра не поступало. При этом в прошлом году Александр Богомаз, как и его белгородский коллега, лишился заместителя, который подпал под обвинение в коррупции при строительстве линий обороны на границе. В июле по делу о необоснованных выплатах подрядчикам фортификационных сооружений силовики задержали вице-губернатора Николая Симоненко.

Несколько осведомленных источников “Ъ” говорят, что среди возможных сменщиков господина Богомаза рассматриваются глава центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин и руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

Господин Сидякин сказал “Ъ”, что не знает о подобных планах и собирается баллотироваться в Госдуму. Получить комментарий господина Кузнецова “Ъ” не удалось.

Кроме того, в рамках ожидаемого «губернаторопада» может смениться глава Дагестана, сообщают РБК и «Ведомости», а также подтверждает один из источников “Ъ”. По их данным, на место Сергея Меликова рассматривается заместитель полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Магомед Рамазанов. 7 апреля глава государства поручил ему выехать в родной Дагестан и помочь с ликвидацией масштабного подтопления. РБК уточняет, что ротация в республике планировалась еще до удара стихии и может быть проведена после ликвидаций его последствий — в мае. По словам источника “Ъ”, также среди возможных отставников ранее обсуждался губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, однако его ротацию было решено отложить до думских выборов.

Андрей Прах; Сергей Толмачев, Воронеж