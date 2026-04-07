«Ведомости» сообщили о вероятной смене губернатора Белгородской области

В администрации президента (АП) обсуждается возможная смена губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, который возглавляет регион с 2020 года. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к АП.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Выборы губернатора региона должны пройти этой осенью. По данным издания, господин Гладков может сложить полномочия уже в ближайшее время. Дальнейшая траектория его карьеры якобы все еще обсуждается. Один из собеседников «Ведомостей» объяснил, что такой сценарий возможен из-за состояния здоровья чиновника. Еще один источник издания объяснил, что ротация может быть необходима из-за того, что ситуация с поддержкой власти в Белгородской области «не лучшая» из-за ухудшения качества жизни по сравнению с прежними временами. Кроме господина Гладкова ротация может затронуть губернатора Брянской области Александра Богомаза и главу Дагестана Сергея Меликова.

С конца прошлого года Вячеслав Гладков дважды комментировал свои планы на грядущие выборы губернатора. Он говорил, что ждет решения президента. В случае получения поддержки он выражал готовность пойти на второй срок.

Вячеслав Гладков возглавил Белгородскую область в конце 2020 года в качестве врио. Он сменил Евгения Савченко, который руководил регионом 27 лет, а впоследствии стал сенатором от белгородской облдумы. В сентябре 2021 года господин Гладков победил на губернаторских выборах с результатом 78,79%.

Подробнее об том, как Вячеслав Гладков стал главой Белгородской области,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Сергей Толмачев